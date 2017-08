Store kommuner gjør det bedre enn små i NHOs kommune-NM

innenriks

Ifølge NHO er det en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen i årets kommune-NM.

Alle de fem kommunene med mer enn 100.000 innbyggere er på topp 20-listen. Samtidig er fellesnevneren for alle de 20 dårligst plasserte kommunene at de har under 3.000 innbyggere.

– Det viser at en god næringspolitikk for de folkerike områdene med ekstra satsing på blant annet samferdsel er nødvendig. Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I NHOs årlige rangering av norske kommuner har Vestlandet størst tilbakegang, og Rogaland er fylket hvor flest kommuner faller på listen i 2017. Likevel er det Sola kommune som går av med seieren, etterfulgt av Bærum og Oslo på andre og tredje plass.

Blant landsdelene er det Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har flest kommuner som klatrer på listen, mens Akershus er vinnerfylket i årets kommune-NM.

