To personer fløyet til sykehus med luftambulanse etter maursyre-ulykke

– De to personene er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Sør-Trøndelag politidistrikt til NTB.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Handegard forteller at det var slam på tanken, og at den ble behandlet med maursyre, men at politiet foreløpig ikke vet hvor mye syre som har blitt brukt.

En luftambulanse rykket ut kort tid etter melding om syreulykken. Politiet opplyste om hendelsen ved 10.30-tiden torsdag.

Det var ikke fare for flere eksplosjoner, ifølge politiet.

Maursyre er en organisk syre med stikkende vond lukt som kan gi etseskade ved søl på huden eller ved sprut i øynene, ifølge Giftinformasjonen.

​​Syren brukes blant annet ved siloproduksjon i landbruket og i industri.

