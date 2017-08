Venstre: Ingen motforestillinger mot borgerlige samlinger

innenriks

– For Venstre er det innholdet og politikken som avgjør hva vi stiller opp på, sier Elvestuen til NTB.

– Vi stiller opp i de sakene der vi er enige om innholdet. Vi har ingen prinsipielle motforestillinger mot å stille opp sammen med noen partier, så lenge det er politikken som er i fokus, fortsetter han.

– KrF må få ta sine avgjørelser om slike ting, på lik linje med at vi tar våre avgjørelser. Politikk handler om å samarbeide for å skaffe flertall for våre løsninger og vår politikk, sier Venstre-nestlederen.

