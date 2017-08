110 kommuner «friskmeldt» etter Tsjernobyl-ulykken

innenriks

Det opplyser seniorrådgiver Torild Agnalt Østmo i Seksjon for fremmedstoff og EØS i Mattilsynet til Nationen.

– Hovedårsaken til at antall kommuner er redusert fra 147 til 37 er at områdene er systematisk overvåket over flere år uten restriksjoner og krav til nedfôring i den siste tiårsperioden, sier seniorrådgiveren.

Nedfôring vil si at dyr på utmarksbeite får sikkert fôr i ukene før de slaktes sånn at innhold av radioaktivitet blir redusert i kjøttet. Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 har bønder i 147 kommuner i tolv fylker måtte måle radioaktiviteten i sau og andre husyr hver høst før de leveres til slakting.

Av de 37 kommunene som fortsatt er observasjonssoner, er det flest i Nord-Trøndelag, der 14 kommuner fortsatt må måle radioaktivitet i sauer og lam. Så følger Oppland med elleve kommuner, Nordland med fem, Hedmark med fire, Buskerud med to og Sogn og Fjordane med én kommune.

(©NTB)