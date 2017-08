Ap får den svakeste oppslutningen på fire år

innenriks

Meningsmålingen er utført av Respons Analyse for Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten.

– 28 er for lavt. Det viktigste er likevel å ha flertall for et skifte, sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til Adresseavisen.

For fire år siden fikk Ap et valgresultat på 30,8 prosent.

– Vi må i hvert fall fire år, kanskje sju, tilbake for å finne dårligere tall for Arbeiderpartiet, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

En del av dem som rømmer fra Ap, trekker til Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG). Flere enn ved tidligere målinger går også over til Høyre.

Målingen viser at Høyre har en svak oppgang fra 24,1 prosent i juni til 24,8 prosent i augustmålingen. Fremskrittspartiet (Frp) går ned fra 14 til 13,6 prosent. Kristelig Folkeparti (KrF) har en svak oppgang fra 4,7 til 5,1 prosent.

SV får 6,5 prosent i oppslutning, og framgangen på 1,8 prosentpoeng er den største framgangen fra målingen i juni.

Ellers får Senterpartiet 10,1 prosents oppslutning (+0,3), Venstre 3,6 prosent (+0,1), Rødt 2, 7 prosent (+0,4) og MDG får 3,7 prosent (+0,6). Andre partier får en oppslutning 1,9 prosent (-0,1).

Andre partier omfatter 0,5 prosent til Pensjonistpartiet, 0,3 prosent til Kystpartiet, 0,3 prosent til Piratpartiet, 0,3 prosent til Demokratene, 0,3 prosent til Partiet De Kristne, 0,2 prosent til Liberalistene og 0,2 prosent til Helsepartiet.

Feilmarginen i målingen varierer mellom 2 og 3 prosentpoeng.

(©NTB)