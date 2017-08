Kristiansund tapte ankesaken om plassering av sykehus

innenriks

Kommunene er i tillegg dømt til å betalte 280.000 kroner i sakskostnader. Dommen falt i Frostating lagmannsrett fredag, melder NRK.

– I det store bildet er helseforetaket frikjent, og det er selvsagt svært skuffende for oss, sier ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund kommune.

Vil lese dommen

Ordføreren sier han vil bruke helgen på å lese dommen grundig og utelukker ikke at saken kan bli anket til Høyesterett.

Kommunens advokat, Camilla Selman, ønsker ikke å kommentere saken. Det vil heller ikke kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge, som legger til at han vil vente til dommen er offentlig, noe som ifølge NRK skjer via domstolenes nettsider mandag.

Striden om nytt sykehus i Møre og Romsdal har pågått i flere år. Etter at helseminister Bent Høie (H) i desember 2014 besluttet at det nye sykehuset skal bygges i Molde, gikk Kristiansund kommune til sak mot staten.

– Lovlig fattet vedtak

Så sent som tirsdag denne uka varslet statsminister Erna Solberg (H) at det kommer penger på neste års statsbudsjett til bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune.

– Det vil bli bevilget penger over statsbudsjettet for 2018 til bygging av nytt sykehus på Hjelset i Molde kommune, slik at spaden kan stikkes i jorda neste år, sa Solberg til NTB.

Statsministeren avviste at tidspunktet for nyheten om penger er et forsøk på å påvirke utfallet av striden som går for rettsapparatet.

– Tvert om er det vel heller slik at man her forsøker å bruke rettssystemet til å utsette et lovlig fattet politisk vedtak. Nå fortjener hele regionen at man kommer videre i en sak som har vært vanskelig i over ti år. Planleggingen må uansett gå sin gang. Det kan ikke være slik at man bruker rettsvesenet i Norge til å utsette et forbedret tilbud til hele befolkningen i regionen, sa Solberg.

Årelang strid

Bakgrunnen for at Kristiansund gikk til sak mot staten ved Helse Midt-Norge er at de mener det ble begått flere saksbehandlingsfeil i prosessen da det ble bestemt at det nye fellesykehuset i Møre og Romsdal skulle ligge på Opdøl, 2 mil fra Molde sentrum og 5 mil fra Kristiansund sykehus.

Det var i 2011 at Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre slått sammen. Samme år gikk regjeringen inn for ett fellessykehus for hele Møre og Romsdal, i stedet for ett i Kristiansund og ett i Molde slik det var blitt vedtatt i 2006.

Etterspillet har vært preget av anklager fra alle kanter. Helseminister Bent Høie (H) var en av flere som måtte vitne da saken gikk for tingretten i slutten av mai 2016. Han måtte da avvise alle påstander som at han er en del av en sammensvergelse mot Kristiansund i sykehuslokaliseringen. I tingretten ble Helse Midt-Norge frifunnet på alle punkter.