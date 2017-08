Norsk industri opplever nytt fall i ordrereservene

innenriks

Nedgangen i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak et ordrereserve-fall på 26 prosent innenfor maskinindustrien, viser tall fra SSB.

Også metallvareindustrien og maskinreparasjon og -installasjon hadde færre oppdrag i andre kvartal 2017 enn i samme kvartal 2016.

Ikke siden 3. kvartal i år 2010 hadde norsk industri et lavere nivå på ordrereservene, som er verdien av bedrifters pågående og planlagte ordre, målt ved slutten av et kvartal.

Ordrene fordeles på innenlands- og eksportmarked.

Samtidig økte ordretilgangen med 5,7 prosent i samme periode. Det skyldes at maskinindustrien har sikret seg nye avtaler den siste tiden, i likhet med at oppdragene for bygging av skip og oljeplattformer har gått opp.

(©NTB)