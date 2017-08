Ålgård-saken: Drapssiktet kvinne nekter straffskyld

innenriks

Kvinnen har gjennomført en samtale med politiet søndag ettermiddag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Hun sier at hun ikke har kjennskap til dette dødsfallet. Min klient nekter straffskyld, sier den 21 år gamle kvinnens forsvarer, advokat Jarle Rudi ved Sørlandsadvokatene.

Han kommer til Stavanger mandag for å bistå sin klient.

– Hun har hatt en samtale med politiet søndag ettermiddag. Jeg er litt usikker på hvor formell denne samtalen var og om det kan kalles et avhør, men hun har i hvert fall hatt en prat med politiet. Så får vi se om det eventuelt blir et nytt avhør mandag, sier Rudi.

– Mistenkelig dødsfall

Lørdag meldte Sør-Vest politidistrikt at de hadde fått melding om et mistenkelig dødsfall på Ålgård. Søndag opplyser politiet at de mener det er sannsynlig at det dreier seg om et drap.

– Det mener vi på grunn av en totalvurdering av bevisene i saken, og det baserer seg på krimtekniske undersøkelser og vitner, sa politiadvokat Lars Ole Berge til NTB. Han kunne søndag ikke si noe om foranledningen til dødsfallet.

Innsatsleder på stedet, Tore Bamberg, bekreftet tidlig lørdag ettermiddag overfor Aftenbladet at den avdøde er en mann. Han ble funnet av kommuneansatte i et bofellesskap for personer med rus- og psykiatriproblemer på Ålgård i Gjesdal kommune. Han bodde ikke i bofellesskapet selv.

Identiteten til den avdøde er foreløpig ikke bekreftet, men politiet har en formening om hvem avdøde er.

Leter etter drapssiktet

I tillegg til den 21 år gamle kvinnen, er også en 29 år gammel mann drapssiktet. En tredje person, en 21 år gammel mann, er siktet for bevisunndragelse.

Kvinnens forsvarer vil overfor NRK ikke si noe om hennes forhold til den avdøde, eller til de andre som er siktet i saken. Han kan heller ikke opplyse hvorvidt kvinnen befant seg i boligen da det politiet mener mest sannsynlig er et drap, fant sted.

Den 29 år gamle mannen var søndag fortsatt ikke pågrepet. Politiet kjenner identiteten hans og søker aktivt etter ham. Han er tidligere kjent for politiet, og det vurderes fortløpende om de skal etterlyse mannen med navn og bilde.

– Vi har ikke holdepunkter nå for å si at denne personen skal utgjøre en fare for den alminnelige befolkning, sier politiadvokat Lars Ole Berge til NRK. Politiet har en formening om hvor han befinner seg.

Den 21 år gamle drapssiktede kvinnen bor i leiligheten der den avdøde ble funnet.

Én siktet for bevisunndragelse

Den tredje mannen i saken ble pågrepet lørdag. Foreløpig er det ingenting som tyder på at han vil bli siktet for drap.

Mannens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, sier til VG at hun ikke tror det vil bli aktuelt å varetektsfengsle hennes klient.

– Han har forklart seg for politiet og samarbeider godt, sier hun.

Til NTB sier Sunde at hennes klient ikke befant seg i området på det aktuelle tidspunktet. 21-åringen har ikke tatt formell stilling til spørsmålet om straffskyld.

Sunde sier søndag kveld at avhørene av hennes klient er avsluttet, og at det ikke er forespeilet at det er aktuelt med flere avhør. 21-åringen er enn så lenge ikke løslatt.