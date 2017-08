Kvinnelige ledere tjener kun 77 prosent av mannlige lederes lønn

innenriks

– Det er vanskelig å komme utenom kjønnsdiskriminering, sier forsker Eivind Falkum i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Det er organisasjonen Lederne som står bak undersøkelsen. Forbundsleder i organisasjonen, Audun Ingvartsen, tror individuelle lønnsforhandlinger har noe av skylden.

Jeg tror likelønnsarbeidet lider under at det er blitt vanligere med individuelle lønnsforhandlinger. Fortsatt er mange toppledere og arbeidsgivere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv, sier han.

Det står noe bedre til i arbeidslivet for øvrig. Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av det menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.

To bransjer utpeker seg i positiv retning, nemlig barnehagesektoren og prosessindustrien.

– I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt. Barnehagesektor domineres av kvinner, også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.

Han forteller at samarbeidet mellom parter i arbeidslivet oppsto i industrien og at dette fortsatt står sterk mange steder.

– Dette er jo en tradisjonell bransje der det er åtte-ni menn for hver kvinne på ledelsesnivå. Det ser ut til at praktisering av partssamarbeidet kan bidra til mer likhet mellom menn og kvinner, sier han.

