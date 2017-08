Politiet leter etter drapssiktet mann (29) i Ålgård-saken

innenriks

Politiet mener det er sannsynlig at det dreier seg om et drap.

– Det mener vi på grunn av en totalvurdering av bevisene i saken, og baserer seg på krimtekniske undersøkelser og vitner, sier politiadvokat Lars Ole Berge til NTB. Han kan foreløpig ikke si noe om foranledningen til dødsfallet.

Den avdøde mannen ble funnet av kommuneansatte i et bofellesskap for personer med rus- og psykiatriproblemer på Ålgård i Gjesdal kommune lørdag. Han bodde ikke i bofellesskapet selv.

De involverte i saken skal være tilknyttet et rusmiljø.

Leter etter drapssiktet

En 29-åring er fortsatt på frifot, men politiet kjenner hans identitet og søker aktivt etter ham. Han er tidligere kjent for politiet, og det vurderes fortløpende om de skal etterlyse mannen med navn og bilde.

En 21 år gammel kvinne ble pågrepet lørdag kveld, og bor i leiligheten der den avdøde ble funnet. Hun har vært ute av stand til å bli avhørt.

– Hun vil avhøres så snart det lar seg gjøre, og det vil etter dette tas stilling til en eventuell fengsling, sier Berge.

Én siktet for bevisunndragelse

Den tredje mannen i saken, en 21-åring, ble pågrepet lørdag, siktet for bevisunndragelse. Foreløpig er det ingenting som tyder på at han vil bli siktet for drap.

– Foreløpig står siktelsen fast, men vi etterforsker saken fortløpende, og holder alle muligheter åpne, sier han.

Mannens forsvarer Inger Marie Sunde, sier til VG at hun ikke tror det vil bli aktuelt å varetektsfengsle hennes klient.

– Han har forklart seg for politiet og samarbeider godt. Han har også forståelse for at politiet kanskje ikke kan la han gå allerede i dag, men det vil nok ikke bli aktuelt med noen varetektsfengsling, sier hun.

21-åringen har ikke rukket å ta stilling til spørsmålet om straffskyld, opplyser Sunde.

Vi komme i kontakt med vitner

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har gjort observasjoner av bevegelser i tilknytning til leiligheten i perioden fra tirsdag til fredag denne uken. Politiet kan kontaktes på 02800.