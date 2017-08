Valgkampen åpnet med skatt og velferd

innenriks

Mens regjeringspartiene vil senke skattene ytterligere og Arbeiderpartiet vil ta inn mer, sier valgets mulige joker Knut Arild Hareide at tiden for skattelettelser er over.

– Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen, og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa KrF-lederen under den TV-sendte partilederdebatten fra Arendal mandag kveld.

Forsvarte økning

Ap-leder Jonas Gahr Støre forsvarte inntil 15 milliarder kroner i økt skatt som Ap går til valg på som både nødvendig og rettferdig. Nødvendig fordi oljeinntektene faller, rettferdig fordi skattelettelsene har gått til de rikeste. Pengene skal han blant annet bruke til skole og eldreomsorg.

– Økt skatt er nødvendig, fordi vi står overfor noen oppgaver i landet vi ikke kan løse med enda mer oljepenger, sa Støre.

– Sånn snakker folk som har få virkemidler i verktøykassen, lød svaret fra statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

– Skatteøkninger er det siste norske bedrifter trenger nå, la hun til.

Skattekonge

Mens statsministeren avviser å tallfeste hvor mye skattelette Høyre vil gjennomføre dersom de beholder makten, har Finansdepartementet regnet ut at Frp vil gi ytterligere 50 milliarder kroner i skattelette de neste fire årene.

– Vi må ikke skatte bedriftene ut av landet, og vi vil la folk beholde mer av sin inntekt, sa finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

Utfordret av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som konfronterte Jensen med at Frp har satt rekord i bompenger tross valgløfter om å fjerne dem, svarte Jensen at det var som å høre en pyroman snakke om brannvern.

– Du elsker bompenger og er kongen av eiendomsskatt, sa Jensen til Vedum.

Vedum slo tilbake med å påstå at finansministeren hadde gjort seg til gissel for Venstre og Trine Skei Grandes avgiftspolitikk, og viste blant annet til den omstridte flypassasjeravgiften.

Forskjeller

SV-leder Audun Lysbakken meldte seg også på i debatten om skattelettelser – som han mener gir økte forskjeller mellom folk.

– Forskjellsutviklingen er ikke statistikk og tall, det handler om vanlige liv. Vi må få en regjering som setter de minste først, sa Lysbakken.

Velferdsprofitører

Rødt-leder Bjørnar Moxnes strevde med å få ordet, og valgte å utfordre Støre da han fikk det. Moxnes ville vite om Ap-lederen vil sikre at ikke millioner av velferdskroner går til privat profitt.

– Jeg vil ha et tydelig svar fra Jonas Gahr Støre her i kveld på om han er enig med oss i Rødt i at vi skal sikre at skattekroner bevilget til eldreomsorg, barnevern og barnehager går til det formålet, og ikke til privat profitt for noen ekstremt rike mennesker, sa Moxnes.

Støre svarte at forbud ikke nødvendigvis er veien å gå for å unngå at for mange skattekroner går til privat profitt.

– Vi skal sikre det på følgende måte, Bjørnar Moxnes: Vi skal stille så klare krav til hvordan barnehagene, eldreomsorgen, asylmottakene og barnevernet drives at hvis du driver etter de kriteriene, blir det ikke de overskuddene.

(©NTB)