Økt risiko for hudkreft blant oljearbeidere

innenriks

Forskerne har undersøkt forekomsten av hudkreft blant 25 000 oljearbeidere ansatt i Nordsjøen mellom 1965 og 1998. Risikoen for hudkreft øker med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje i arbeidet, viser Kreftregisterets nye undersøkelse.

Forskerne har sett på hudkreftforekomsten på underarm og hender, altså fra albuen og ned, der faren for direkte kontakt med olje og kjemikalier er størst.

– At vi har fokusert på et så lite anatomisk område, gjør at vi kan studere sammenhengen mer presist, sier postdoktor Jo S. Stenehjem ved Kreftregisterets forskningsavdeling til Dagbladet.

– Vi fant at oljearbeidere som var eksponert for råolje og benzen i ti år eller mer, hadde opp til sju ganger så høy risiko for hudkreft på hender og underarmer sammenlignet med dem som aldri var eksponert, sier Stenehjem, som har en doktorgrad på kreft blant nordsjøarbeidere.

(©NTB)