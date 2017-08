Bhatti fengslet i fire nye uker – anke forkastet

innenriks

Den kjente norske islamisten er siktet for ulovlig befatning med våpen. Bhatti ble pågrepet onsdag 16. mai og har siden sittet varetektsfengslet. Bhatti tilbrakte dermed 40-årsdagen i varetekt med både brev- og besøksforbud. Nå er han fengslet fram til 7. september.

Ifølge VG er Bhatti siktet for befatning med fire våpen. Dokumentene i saken er klausulert, og kjennelsen fra lagmannsretten er skrevet uten at det kommer fram noe vesentlig nytt om grunnlaget for saken.

Bhatti anket kjennelsen fra tingretten fredag på stedet. Han har tidligere sagt at han mener at pågripelsen i mai var politisk begrunnet, og han har også avvist at han har noe som helst med saken å gjøre.

Borgarting lagmannsrett er enig med politiet i at det foreligger bevisforspillelsesfare, og dommeren peker i kjennelsen på at det i denne vurderingen veier tungt at Bhatti til nå har nektet å forklare seg. I tillegg gjenstår det både vitneavhør og tekniske undersøkelser.

– Lagmannsretten finner at det er en konkret og nærliggende fare for at Bhatti vil ta kontakt med involverte personer og forspille bevis, og at det er sannsynlighetsovervekt for at han vil benytte seg av denne mulighet om han nå blir løslatt, skriver dommeren.

(©NTB)