Det brenner i en bygård i Nonnegata i Trondheim

– Det er veldig tett trebebyggelse her, og vi har ikke fått melding om at det er kontroll på brannen ennå, sier operasjonsleder Trond Volden hos politiet i Sør-Trøndelag til NTB, og legger til at alle disponible enheter fra politi og brannvesen er sendt til stedet.

Brannen er i Nonnegata 20, der det pågikk arbeid når flammene brøt ut. En av dem som drev med byggrestaureringen pustet inn røyk og mottar behandling av helsevesen.

Alle som var hjemme i den aktuelle bygården, samt i nabobygårdene i henholdsvis Nonnegata 18 og 20, er evakuert.

Politiet fikk melding om brannen klokken 11.05, og kom til stedet fem minutter senere. Slukningsarbeid pågår.