Norske Skog opp 90 prosent – hovedindeksen i rødt

innenriks

Nyheten om at finansmannen Christen Sveaas gjennom Kistefos hadde kjøpt seg opp til en eierandel på snaut 13 prosent i kriserammede Norske Skog, ga umiddelbart oppdrift for papirkonsernet tirsdag formiddag.

Det tradisjonsrike selskapet sliter tungt med stor gjeld og for svak inntjening og er truet av konkurs hvis ikke eiere og långivere blir enige om en refinansieringsplan i løpet av de neste tre dagene. Sveaas' oppkjøp til det som skal være majoritetseier virket tilsynelatende betryggende på markedet. Etter å ha vært opp over 100 prosent, var verdiøkningen på 90 prosent da børsen stengte.

Fire store ned

Hovedindeksen satte derimot kursen motsatt vei og var ned 0,7 prosent da handelen stengte – først og fremst fordi fire av børsens fem største selskaper gikk svekket ut av handelsdagen.

Statoil (-0,4) var dagens mest omsatte etterfulgt av DNB (-2,2), Telenor (-1), Norsk Hydro (+1,6) og Marine Harvest (-0,9). Riggselskapet Seadrill fikk et sjeldent oppsving og la på seg 4,4 prosent. Så langt i år har Seadrill-aksjen falt drøyt 91 prosent i verdi.

Schibsted tapte

Schibsted ble tirsdagens taper – A- og B-aksjen var ned henholdsvis 5,7 og 4,3 prosent som en markedsreaksjon på nyheten om at Facebook har planer om å lansere sin egen konkurrent til Schibsted-suksessen Finn.

De toneangivende børsene i Europa hadde en grei tirsdag. CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London steg begge med 0,4 prosent. DAX 30 i Frankfurt økte med 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 50,4 dollar på spotmarkedet, noen titalls cent mindre enn mandag ettermiddag. Amerikansk lettolje ble omsatt for 47,4 dollar fatet.

(©NTB)