Rødt bykser over sperregrensen på ny måling

SV havner under sperregrensen med en oppslutning på 3,6 prosent (-0,1 prosentpoeng) på målingen, som er utført av Kantar TNS. Dersom valgresultatet blir som i målingen, vil partiet kun få én representant inn på Stortinget.

Også KrF havner under sperregrensen og får en oppslutning på 3,9 prosent, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling.

På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen. Arbeiderpartiet får en oppslutning på 30,3 prosent, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng fra forrige måling, mens Senterpartiet går tilbake med 1,90 prosentpoeng til 12,6 prosent.

For å danne regjering kan Ap dermed bli nødt til å samarbeide med Rødt, noe Ap-leder Jonas Gahr Støre gjentatte ganger har avvist i løpet av valgkampen. Partiet gjør et byks på 2,1 prosentpoeng fra forrige måling og havner for første gang over sperregrensa på TV 2s målinger med en oppslutning på 4,7 prosentpoeng.

På borgerlig side går Høyre tilbake med 0,8 prosentpoeng og får en oppslutning på 21,5 prosent, mens Frp holder seg uendret fra forrige måling med 13,7 prosent. Venstre holder seg over sperregrensen på 4,4 prosent, en oppgang på 1,6 prosentpoeng. MDG får en oppslutning på 3,1 prosent, en framgang på 1 prosentpoeng fra forrige måling.

Andre partier får til sammen 3,3 prosent (+1,2). Målingen ble utført i perioden 7.–11. august.

