Solberg og Støre i ny retorikk-krangel

– Når du hørte Siv Jensen i går, snakket hun som om innvandrere truer norske verdier. Hvis det blir hengende igjen, er det farlig, sa Støre da han møtte Solberg til duell hos Aftenposten tirsdag morgen.

Solberg slo hardt tilbake:

– Hun snakket veldig tydelig om patriarkalske holdninger, og om at innvandrere ikke får gjøre sine frie valg. Du forsøker å flytte det opp til å være innvandring generelt. Hun snakket om det vi faktisk alle vil bekjempe, nemlig at innvandrermiljøer kan lukke seg på en måte som gjør at de som bor der og lever der, ikke får frihetene sine.

– Det er vi alle enige i. Men det er ikke det som høres, parerte Støre.

– Da synes jeg du skal være mer presis på det. Du bidrar til å nøre opp under at det skal tolkes på en viss måte, repliserte Solberg – og fikk et nytt angrep tilbake fra Støre:

– Du har gitt ansvaret for dette viktige spørsmålet, som burde være samlende, til et parti som er avhengig av å ha konflikt og spenning rundt det.

Støre viste også til at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) er blitt irettesatt av Solberg for sin retorikk.

– Når statsministeren med jevne mellomrom må si om sin statsråd at «jeg ville ikke ordlagt meg sånn», er det fordi også statsministeren ser at ord teller, fremholdt Ap-lederen.

