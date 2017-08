Ålgård-drapet: Siktet 29-åring framstilles for varetekt

innenriks

I morgentimene onsdag var 29-åringen fortsatt på Stavanger universitetssjukehus, og hadde ikke vært avhørt ennå. Politiet opplyser senere samme dag at mannen er utskrevet fra sykehuset, og at de har fått gjennomført et kort avhør av siktede, som nå sitter i arresten.

Klokken 13 onsdag blir han fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett. Mannen har tidligere hatt befatning med politiet og er domfelt. Politiet ønsker ikke å si hva han er domfelt for.

I tillegg til 29-åringen er en 21 år gammel kvinne siktet for drap. Kvinnen har bodd i leiligheten på Ålgård der avdøde ble funnet. Hun erkjenner ikke straffskyld, ifølge hennes advokat Jarle Rudi. Det er uklart når hun blir avhørt igjen.

– Vi har ikke mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten. Det er usikkert når den foreligger, opplyser politiadvokat Lars Ole Berge.

En 21 år gammel mann er i samme sak siktet for bevisunndragelse. Han er nå løslatt mot meldeplikt, men siktelsen opprettholdes. Ifølge advokat Inger Marie Sunde nekter han for å ha hatt noe med saken å gjøre.

En ansatt i Gjesdal kommune fant den døde i den kommunale omsorgsboligen i helgen. Han bodde ikke i bofellesskapet. Advokat Christine Braastad Orre er oppnevnt som forsvarer for 29-åringen.

