Bønder i Vestfold får treske om natta

– Det er store verdier som står på spill. Været gjør at vi ikke kan treske hver dag. Da gjelder det å utnytte de vinduene vi får. Vi ønsker ikke å arbeide sent, men hvis det er meldt dårlig vær, er det viktig å få inn korn, sier leder Thorleif Müller i Vestfold bondelag til NRK.

Nylig var det et dialogmøte mellom bondelaget og politiet i forbindelse med årets innhøstingsperiode, opplyser politiet i Vestfold på Facebook.

– Politiets operasjonssentraler mottar enkelte klager på støy fra landbruksmaskiner. Fra politiets side er man opptatt av at all lovlig virksomhet må få adgang til å gjennomføres. I dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg er politiet kommet til at det gis adgang til nattarbeid og arbeid i helgene, skriver politiet.

Samtidig skal Bondelaget be sine medlemmer om å forsøke å unngå saktegående transporter i rushtida, samt å utbedre eldre korntørkere slik at de er mest mulig stillegående.

