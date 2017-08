En skadd og en pågrepet etter voldsepisode i Flora

innenriks

I 16-tiden tirsdag rykket politiet i Florø ut etter å ha mottatt melding om kroppsskade med en gjenstand i et familieforhold.

Politiet opplyser at voldsepisoden skjedde i løpet av tirsdagen. Sent tirsdag kveld meldte politiet i byen at årsakssammenhengen er uklar og at saken blir etterforsket av Flora politistasjon.

Den skadde ble kjørt til sykehuset i Førde og er alvorlig skadd, ifølge NRK.

Kilder sier til rikskringkasteren at det ble sett væpnet politi i Flora i samme tidsrom som politiet rykket ut.

