Historisk museum frykter tyver stjal rundt 300 vikingklenodier

Onsdag ettermiddag var det avklart at minst 245 gjenstander fra jernalderen og vikingtiden ble stjålet under et innbrudd i helga, ifølge NRK. Tyver hadde klatret opp et stillas på utsiden av bygget og knust en rute i sjuende etasje for å komme seg inn i museumslokalene.

Alarmen gikk to ganger, men vekterne som var på jobb, så ikke noe mistenkelig.

Museet jobber på spreng for å få oversikt over omfanget, men tror antallet stjålne gjenstander kan ha steget til opp mot 300 når museet i neste uke regner med å ha et rimelig sikkert anslag.

Betydelig antall

– Det er et betydelig antall. Dette er ikke et innbrudd der noen har kommet seg inn og rasket med seg noe. Vi blir mer og mer fortvilet etter hvert som listen over stjålne gjenstander blir lengre, sier fagdirektør Henrik von Achen ved Universitetsmuseet i Bergen til NTB.

På den nyopprettede Facebook-siden Tyveriet på Historisk museum – Vikingskatten har museet lagt ut en rekke bilder av de opp mot 2.000 år gamle klenodiene, og ber folk dele bildeserien og holde øynene åpne når de ferdes på nettet.

Rekonstruerer innbruddet

«Se etter kulturarven vår på Finn, eBay og andre markeder», skriver museet, som tross antatt liten pengeverdi, tror gjenstandene vil bli forsøkt solgt på nettet.

– Vi prøver nå sammen med politiet å rekonstruere presis hva som skjedde, men det tar tid å få klarhet i dette. Det viktigste for oss nå er først og fremst å få oversikt over hva som er stjålet og om mulig å få gjenstandene tilbake, sier von Achen.

