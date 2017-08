Kunnskapsministeren måtte beklage etter vitsing om «hvit makt»

innenriks

– For halvannen uke siden var jeg på en privat bursdagsfest og sa noe idiotisk. Vi skulle ha quiz, og alle lagene fikk utdelt armbånd i ulike farger. Mitt lag fikk hvite bånd. Vi fikk poeng for å finne på et navn til laget så raskt som mulig, og jeg foreslo at det skulle hete hvit makt på grunn av fargen på båndet, skriver Røe Isaksen i en lengre beklagelse på Facebook onsdag.

Videre understreker han at det hele var ment som en ironisk spøk, og et forsøk på ordspill.

– Men det var en veldig dårlig spøk med miljøer som er rasistiske og hatefulle. Litt senere på kvelden gjorde jeg det enda verre med å forklare navnet med nok en ironisk spøk i stedet for å si at dette var dumt og galt, skriver kunnskapsministeren.

Kommentarene han unnskylder seg for, kom foran rundt 80 gjester og flere tidligere Høyre-politikere på en fest 5. august. De hadde samlet i forbindelse med bursdagsfeiring for tidligere statssekretær i Høyre, Fredrik Wang Gierløff.

Røe Isaksen spøkte om at navnevalget kom «fordi vi tror på den ariske rases overherredømme», sier flere som var til stede på festen til ABC Nyheter.

