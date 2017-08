Politiet tror bilbrann på Grorud var påsatt

innenriks

I 1.30-tiden natt til onsdag meldte politiet at en bil sto i full fyr ved togstasjonen og at nødetatene var på vei til stedet.

Litt over et kvarter senere ble det meldt at brannen var slukket. Det var ingen personer i bilen.

Etter å ha avsluttet sine åstedsundersøkelser, opplyser politiet at spor på stedet tyder på at brannen var påsatt og at det har innledet etterforskning av saken.

Siden mai har nær 20 biler brent i Oslo, flere av dem i bydeler nær Grorud. Politiet tror brannene er påsatt.

