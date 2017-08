Årets første snø har falt

innenriks

Det er riktignok Sveriges høyeste fjellstasjon, som ligger på 1.200 meter, som har registrert årets første snø, skriver Norrbottens Kuriren. Fjellstasjonen våknet til et tynt snølag på bakken. Låktatjåkka ligger 15 kilometer fra riksgrensen, og Meteorologisk institutt sier til NTB at de ikke kan utelukke at det også har snødd i fjellene i Troms eller Nordland.

På Fastlands-Norge er det ennå ikke registrert snø på noen av målestasjonene, men et lite snødryss har kommet i Ny-Ålesund på Svalbard, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

