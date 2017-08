Hadia Tajik holder fast på Ap-strategien tross dårlige målinger

innenriks

Målingene peker nedover og flere Ap-kilder stiller i torsdagens Aftenposten spørsmål ved om partiet har feil valgkampstrategi. Men på torget i Arendal viste nestlederen ingen tegn til å justere verken kurs, hovedbudskap eller strategi.

– Jeg snakker om arbeidsledighet og jobbvekst fordi det er dette som er viktigst for Norge, sier Tajik til NTB.

Hun er usikker på om talen til partiets egne ville sett annerledes ut uten krisemålingen i NRK tidligere denne uken, men poengterer at hovedbudskapet uansett ville vært det samme.

Avviser krise

Tidligere på dagen avviste Tajik at det er noen krisestemning i Arbeiderpartiet, men understreket at det må jobbes beinhardt framover.

Under en morgenprat på Mediebåten under Arendalsuka påpekte Tajik at den mye omtalte NRK-målingen var tatt før partilederdebatten, der kommentatorer flest mente partileder Jonas Gahr Støre gjorde det skarpt. Men på spørsmål om hun forventer bedre målinger etter dette, svarer Tajik:

– Jeg forventer ingenting. I valgkamp må man ikke kan ta noen ting for gitt. Jeg innser, og hele Ap innser, at vi er nødt til å jobbe beinhardt for å få budskapet opp og fram, sier Tajik, som mener mye står på spill.

Hun la til at Høyre og Frp ønsker å kutte skattene med henholdsvis 25 og 50 milliarder kroner. Ap har sagt de vil øke skattene med opptil 15 milliarder kroner.

– Det handler ikke om å øke skattene fordi det er gøy å øke skattene, det handler om å bygge framtidas velferdssamfunn, sa Tajik.

Nedadgående trend

Norstats måling for NRK viste en nedgang på hele 5,9 prosentpoeng og en oppslutning på bare 27,1 prosent for Arbeiderpartiet. Ingen andre målinger har vist et så dårlig resultat, men trenden har uten tvil vært nedadgående siden før jul da partiet nærmet seg 36 prosent i snitt på målingene. Snittet for meningsmålingene i juli var 32,1, ifølge beregninger fra Poll of polls.

Tajik tok seg ikke tid til å svare på flere spørsmål etter at Stavanger Aftenblads kommentator Harald Birkevold var ferdig med sin utspørring torsdag formiddag. Til Dagbladet gir hun denne forklaringen på hva som er gått galt:

– Vi hadde et veldig godt utgangspunkt før sommeren, og det kan hende mange av våre velgere tenkte at seieren var vår. Derfor er det så viktig for meg å si at ingenting er gitt. Marginene er små. Hvis du ønsker et regjeringsskifte, så må du stemme Arbeiderpartiet.

KrF-flørt og manglende arbeidsledighet?

Flere årsaker til de dårlige målingene har vært nevnt, blant annet at Ap-velgere er skeptiske til flørten med KrF og at partiet har bommet med «virkelighetsbeskrivelsen», med arbeidsledighetstall på vei ned. Det stilles også spørsmål ved det er en vinnersak å love skatteøkning på opptil 15 milliarder kroner.

Partiets andre nestleder, Trond Giske, avviste onsdag at KrF-invitasjonen er utslagsgivende.

– Nei, jeg tror at blant Ap-velgerne, så er KrF ganske spiselig. Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF. Det jeg tror flere av våre velgere heller har vært skeptisk til, er et samarbeid med Venstre, sa han til NTB.

