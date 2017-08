Hadia Tajik rapporterer om god stemning i Ap tross dårlige målinger

innenriks

Hun måtte svare om nedgangen på meningsmålingene da hun stilte til en morgenprat under Arendalsuka torsdag.

Tajik påpeker at «krisemålingen» NRK presenterte tirsdag var tatt før partilederdebatten, der kommentatorer flest mente partileder Jonas Gahr Støre gjorde det skarpt. Men på spørsmål om hun forventer bedre målinger etter dette, svarer Tajik:

– Jeg forventer ingenting. I valgkamp må man ikke kan ta noen ting for gitt. Jeg innser og hele Ap innser at vi er nødt til å jobbe beinhardt for å få budskapet opp og fram, sier Tajik, som mener mye står på spill.

Hun sa til at Høyre og Frp ønsker å kutte skattene med henholdsvis 25 og 50 milliarder kroner. Ap har sagt de vil øke skattene med opptil 15 milliarder kroner.

– Det handler ikke om å øke skattene fordi det er gøy å øke skattene, det handler om å bygge framtidas velferdssamfunn, sa Tajik.

