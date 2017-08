Hareide tror på bedre oppslutning enn i 2013 

innenriks

Kristelig Folkeparti går ifølge NRK mot å gjøre sitt dårligste stortingsvalg etter krigen. Gjennomsnittet av målingene på Poll of polls plasserer KrF på en oppslutning på 5 prosent i august.

Oppslutningen og partiprogrammet var blant temaene da KrF-leder Knut Arild Hareide gjestet Politisk valgkvarter i NRK torsdag. Der sa han at han blant annet tror at partiet har gode muligheter til å gjøre et bedre valg enn sist, da de fikk en oppslutning på 5,6 prosent.

Hareide ble blant annet utfordret på hva partiet mener med begrepet kristendemokratisk økonomisk politikk.

– Det er fordi vi henter verdier, som forvalteransvar, fra kristendommen, sa Hareide, som også fikk noen korte ja/nei-spørsmål.

Der svarte han nei til å forby hijab i grunnskolen, og ja til å tillate nikab i det offentlige rom. Spørsmålet om partiet fortsatt er imot ekteskapsloven som likestiller homofile og heterofile ekteskap, fikk derimot ikke et like kontant svar. Det må stortingsgruppa ta en runde på, svarte Hareide.

På spørsmål om eventuelle samarbeidspartnere etter valget, understreket Hareide flere ganger at partiet går til valg på en sentrum-høyre-regjering.

– Vi går til valg på vårt alternativ og for å lykkes. Det er mange spørsmål om eventualiteter, og det kommer vi ikke til å svare på, svarte Hareide.

