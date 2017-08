Oslo Børs så rødt

innenriks

Samtlige av de mest omsatte selskapene økte i verdi torsdag, med ett unntak: Marine Harvest gikk opp 0,1 prosent.

Norsk Hydro var det mest omsatte selskapet med en nedgang på 2,3 prosent, etterfulgt av Telenor som gikk ned 0,8 prosent. Statoil, som noe uvanlig er nede som det tredje mest omsatte selskapet, endte ned 1 prosent.

Stemningen var heller ikke spesielt god på de toneangivende børsene rundt om i Europa, der pilene pekte nedover for samtlige. DAX 30 i Frankfurt hadde en nedgang på 0,3 prosent, FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris gikk ned med 0,5 prosent.

Den svake børsdagen for oljegigantene kom til tross for økt oljepris. Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 50,76 dollar fatet, opp 0,39 prosent.

(©NTB)