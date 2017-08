Høyre vil satse på læring framfor mat i skolen

innenriks

– Ernæring er veldig viktig, og det er vi opptatt av i den norske skolen også. Jeg tenker likevel at det er en god arbeidsdeling at foreldrene bidrar med mat og at skolen bidrar med læring, sa stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, i Politisk Kvarter fredag.

Han understreket samtidig at det er viktig å tilrettelegge for at elevene får gode spisepauser og faktisk spiser den maten de har med seg. Allikevel mener han at tiltak knyttet til videreutdanning av lærere og tidlig innsats blant elevene er viktigere enn en nasjonal innsats for skolemat.

– Det er mange kommuner og skoleeiere som bidrar med frukt og skolematordninger, og det er helt fint, men som nasjonal innsats må vi legge vekt på det som gir elevene størst mulig læringsutbytte, slo Høyre-nestlederen fast.

Avtroppende stortingsrepresentant for SV, Snorre Valen, mener på sin side at en skolematordning går hånd i hånd med andre mål som mer læring og en utvidet skolehverdag. Dessuten påpeker han at barn fra familier med sosiale utfordringer rammes hardest av mangel på skolematordninger.

– Det er en sosial dimensjon i dette her som gjør at jeg stusser veldig over at Høyre setter en motsetning mellom ernæring og læring. Det er riktig at det ikke er veldig mange barn som har med seg mat hjemmefra, men for de det gjelder har det gjerne store konsekvenser, sier Valen til kringkasteren.

(©NTB)