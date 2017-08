Ombudet støtter NRK i hijab-saken

innenriks

Bakgrunnen er en sak i november 2013, da NRK-programleder Siv Kristin Sællmann fikk anmodninger fra ledelsen om å ikke bruke kors på TV. Saken endte med klagestorm til Kringkastingsrådet, der NRK fikk full støtte.

Klagerne mener NRK diskriminerer ved å ikke la en kristen nyhetsprogramleder ha på seg kors under nyhetssending, mens Faten Mahdi al-Hussaini får bruke hijab i «Faten tar valget».

I et svarbrev til dem som tar kontakt, skriver ombudet følgende:

«Dersom Faten skulle jobbe som nyhetsprogramleder, ville en regel om at hun ikke fikk bære religiøse plagg/symboler (hijab) ikke vært diskriminerende. Den samme vurderingen som i saken om korsbruk, nevnt over. Omvendt, ville en programleder i en programserie om valget kunne bære kors. Det betyr altså at en kristen programleder og en muslimsk programleder (dersom det gjaldt samme type program) blir behandlet på samme måte»

«De to tilfellene som du nevner er altså ikke sammenlignbare, fordi det er snakk om to forskjellige programlederroller. Som en følge av dette, har NRK forskjellige regler for disse rollene, Det at NRK har forskjellige regler ut fra hvilket program det er snakk om, er ikke diskriminerende», heter det videre.

Likestillings- og diskrimineringsombudet opplyser at det ikke kommer til å foreta seg noe mer i saken.

(©NTB)