Plan B for Norske Skog

innenriks

Fristen for enighet mellom aksjonærer og kreditorer i gjeldsforhandlingene i papirkonsernet utløper fredag klokken 23.59 New York-tid, eller klokken 6 lørdag morgen norsk tid.

Skulle obligasjonseierne, som i realiteten er selskapets kreditorer, vende tommelen ned til forslaget, risikerer Norske Skog å bli slått konkurs. Det vil skogeierne forhindre.

– Vi har kontakt med flere aktører. For oss er det viktig å sikre verdiskapingen i landet og at konkurransedyktige bedrifter som sikrer god tømmerpris bevares, sier han, sier Breivik til DN.

Styrelederen i Viken Skog viser til at de to fabrikkene i Skogn og Halden går med overskudd og framholder at skogeierne vil kjempe for å opprettholde den siste store aktøren innen avis- og magasinproduksjon i Norge.

Ledelsen i gjeldstyngede Norske Skog jobber med å få på plass en ny refinansiering på 16 millioner euro, tilsvarende cirka 150 millioner kroner. Det skal gi selskapet en pustepause, skriver DN.

Egenkapitalen i selskapet er tapt og selskapet hadde ved utgangen av mars i år en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.

(©NTB)