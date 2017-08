Rekordmange boliger til salgs – Over 900 visninger i Oslo i helgen

innenriks

– Når denne helgen i august er spesielt travel, er det ikke minst fordi skolen nå begynner igjen. Folk er klare for å tenke fremover, og mange klare for boligbytte, sier direktør Grethe Wittenberg Meier hos Privatmegleren til Aftenposten.

Hos dem er det omtrent 30 prosent flere boliger til salgs enn det var på samme tid i fjor, og de har ikke hatt så mange boliger til salgs siden 2010. Ifølge Finn.no er det 924 visninger i Oslo denne helgen.

– Vi må tilbake til 2010 for å finne et lignende nivå i boligmarkedet. I Oslo ligger det omtrent 2.800 boliger ute til salgs, det er det samme som på samme tid i 2010, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, til NTB. Han påpeker at nivået lå nesten like høyt i 2013. På landsbasis ligger det rundt 16.400 boliger til salgs fredag formiddag.

– De som skal kjøpe bolig, er heldige fordi de har mye å velge mellom. Kjøperne har litt mer makt og mulighet for å gjøre gode kjøp, sier Meier.

Boligprisene i Norge falt 0,7 prosent i juni og 0,2 prosent i juli, ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk. Tallene er justert for sesongvariasjoner.

(©NTB)