innenriks

Operasjonsleder Elisabeth Eide i Nordland politidistrikt opplyser til NTB at han ble funnet i 2.30-tiden natt til fredag.

Det ble søkt etter mannen på Langøya og i Sortland kommune. Utpå kvelden ble det satt inn et Sea King redningshelikopter i letingen so returnerte uten at det var gjort noe funn.

Natt til fredag fortsatte letingen med mannskap fra blant andre Røde Kors og Norske Redningshunder som bisto med en hund.

