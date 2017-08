Thon frykter Oslo-byrådets planer om bilfritt sentrum vil rasere næringslivet 

innenriks

I en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) gir tidligere Frp-byråd for miljø og samferdsel i kommunen og byutviklingskomitéleder i bystyret – advokatfullmektig Jøran Kallmyr – uttrykk for skepsis til forslaget.

Han setter blant annet spørsmålstegn ved om det finnes sykler som kan håndtere tyngre transport.

«Oss bekjent eksisterer det ikke sykler som er i stand til å frakte større mengder med kjøle- og frysevarer uten at kvaliteten påvirkes», skriver Kallmyr på vegne av sitt advokatkontor ifølge nettstedet Estate. Advokatkontoret Kallmyr arbeider for representerer eierselskapet bak Sjøfartsbygningen i Kongens gate.

Han viser til et informasjonsmøte etaten holdt i juni der det kom det fram at man ser for seg omlastingssoner til varelevering, slik at leveringen kan skje med for eksempel sykkelbud.

«En slik løsning virker både praktisk, økonomisk og juridisk uholdbar», skriver han videre.

Frykter rasering

Uttalelsen er avgitt i forbindelse med områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, hvor et bilfritt byliv står sentralt.

En av de siste som sendte inn en uttalelse før høringsfristen 11. august, er Olav Thon.

Han er bekymret for at grepene vil påvirke mye av virksomheten i sentrum.

«Tilgjengelighet er en avgjørende faktor for næringsdrivendes eksistensgrunnlag. Vi frykter derfor at de varslede plangrep kan medføre rasering av næringslivet i våre bygater og tap av arbeidsplasser», skriver han til PBE, ifølge Estate.

Forhastet

Også Christian Ringnes i Eiendomsspar er bekymret. Han mener utviklingen går for fort.

– Dersom man nærmest straks er villig til å ta i bruk ethvert tilgjengelig virkemiddel i dette arbeidet, skulle det ikke by på store vanskeligheter å oppnå målsettingen om et bysentrum uten biler, skriver han til PBE, og fortsetter:

– Men om Oslo får et bilfritt sentrum før byen har fått bilfrie sentrumsbrukere, kan byen som den sentrale aktivitetsarena for handel, kultur, næring og opplevelser bli satt dramatisk tilbake.

(©NTB)