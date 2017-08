Mann til sykehus etter ulykke i Vestfold

innenriks

Ulykken skjedde ved Skjervmoene lørdag formiddag, og veien ble stengt i begge retninger.

Bilen havnet på taket etter utforkjøringen. Den skadde mannen er fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo.

Ifølge Tønsbergs Blad har et vitne forklart at den italienske sportsbilen kom i voldsom fart og mistet kontrollen under en forbikjøring. Rett etter skal det ha kommet en Porsche og en Ferrari, som angivelig kjørte i følge med ulykkesbilen.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og politiets krimteknikere var lørdag ettermiddag ventet til stedet.

