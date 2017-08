Amanda: «Kongens nei» beste norske film i 2017

innenriks

I tillegg til å bli året til årets beste kinofilm i Norge i 2017, fikk «Kongens nei» også prisene for blant annet beste manus, filmeffekter og klipp. Dessuten fikk Karl Markovics fikk prisen for beste mannlige birolle for sin tolkning av rollen som det tyske sendebudet til Norge, Curt Bräuer.

Filmen om hvordan kong Haakon idet tyskerne invaderte Norge i 1940, nektet å overgi landet og la ut på en halsbrekkende flukt nordover, tok til sammen hele åtte Amanda-priser under årets filmfestival i Haugesund.

Filmen var nominert til tolv priser, hvilket er Amanda-rekord i antall nominasjoner.

Erik Poppe har regien. Manuset er ved Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland og filmen er produsert av Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae.

Fikk æresbrostein

Amandaprisen ble delt ut under Den internasjonale filmfestivalen Haugesund lørdag. Utdelingen var den 33. i rekken. Skuespiller Pia Tjelta (39) ledet showet, som ble sendt i opptak på TV 2 lørdag kveld.

Tidligere på dagen hadde både Tjelta og skuespillerkollega Bjørn Sundquist (69) blitt æret med sine egne inngraverte Amanda-brostein i filmbyen.

«Skam»-Ruby beste kvinnelige

Ruby Dagnall fikk en Amanda for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som Rosemari i filmen med samme navn.

«Rosemari» er Dagnalls første spillefilm, og handler om hvordan en kvinne finner et forlatt jentespedbarn, overlater jenta til barnevernet og hvordan barnet 16 år etter oppsøker og tar kontakt med kvinnen som fant henne for å spore opp sine biologiske foreldrene.

Tuva Novotny, som spiller kvinnen som fant jentebarnet, var også nominert til prisen for beste kvinnelige skuespillerprestasjon, men måtte altså se seg slått av Dagnall.

Joner beste mannlige

Kristoffer Joner (44) vant prisen som beste mannlige skuespiller for sin rolle som adoptivfaren Kjetil i «Hjertestart».

Filmen høstet en rekke gode anmeldelser da den ble satt opp på kino i vinter, mye på grunn av Joners rolletolkning som Kjetil som reiser til adoptivsønnens hjemland Colombia etter at kona dør.

– Jeg ble rett og slett litt satt ut. Jeg så på meg selv som underdogen i den kategorien der, sa skuespilleren til pressen etterpå ifølge VG.

Joner slo både Anders Baasmo Christiansen og Jesper Christensen. Sistnevnte spilte kong Haakon i årets store film, «Kongens nei».

Æresprisen til produsent

Filmprodusenten Axel Helgeland (73) ble tildelt Amandakomiteens ærespris for sin mangeårige innsats for norsk film.

Han har hatt flere større stillinger og verv i norsk filmbransje, blant annet som administrerende direktør i Norsk Film fra 1984 til 1989 og daglig leder i Kortfilmfestivalen fra 1989 til 1990. Fra 1990 var han medeier og daglig leder i Northern Lights.

Helgeland har produsert en lang rekke filmer. Blant dem «Høyere enn himmelen», «Pan», «Jeg er Dina», «Appelsinpiken» og «To liv».

Komiteens Gullklapper gikk til klipper Inge-Lise Langfeldt. Hun har jobbet med filmer som «Elling», «Villmark» og «Tatt av kvinnen».

Publikum stemte fram dokumentaren «Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» som vinner av Folkets Amanda.