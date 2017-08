Leting fortsetter natta gjennom etter savnet kvinne i Finnmark

innenriks

– Vi har fortsatt håp om å finne henne i god behold. Vi trår til med det vi har nå, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Johnsen i Finnmark politidistrikt til NTB søndag kveld.

Flere helikoptre har deltatt i letingen, men de ble satt på bakken da mørket falt på. Når det lysner, vil letingen fra lufta fortsette dersom kvinnen ikke blir funnet i løpet av natta. Temperaturen i området ligger på rundt 10 grader med litt regn og vind.

Kvinnen var del av et turfølge på tre som var på dagstur til Nordsandfjorden. De skilte lag rundt 19.30 lørdag, og litt før klokken 0.30 ble politiet kontaktet da kvinnen ikke kom til Sørvær som avtalt. Hun er sist observert ved Nordsandfjordvannet og har senere gått tom for strøm på mobilen.

Den savnede kvinnen er i slutten av 50-årene, tur- og fjellvant og godt kledd. Hun er 150 centimeter høy og opprinnelig fra Korea, har sort hår og var kledd i sort bukse og blå jakke, og hadde blå ryggsekk.

Via Twitter har politiet bedt frivillige melde seg for å delta i søket, og det ble hentet inn ei ferje for å transportere folk til og fra øya.

– 76 personer leter nå i terrenget, i hytter, på veier og til sjøs. I tillegg er det rundt 80 personer til på vei, hvorav 70 kommer fra Forsvaret, opplyser I tillegg er hunder, båter og brannfolk i biler med i søket, sier Johnsen.

(©NTB)