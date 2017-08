Ap-veteraner tror på seier

innenriks

På dagen 130 år for grunnleggelsen av Arbeiderpartiet gikk startskuddet for Ap-veteranenes valgkamp mandag av på Youngstorget i Oslo. Sammen representerer de fire flere hundre års politisk erfaring.

– Veteranene minner oss om at det faktisk har kostet å kjempe fram rettigheter. Det er veldig nyttig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Motbakke

En mørkerød Volvo Amazon med ditto rødmalt campingvogn, et blomstermønstret campingbord og en velbrukt Kurér reiseradio fra 1960-tallet dannet rammen for evenementet, muligens for å bringe tankene hen til Arbeiderpartiets storhetstid.

Og med i underkant av 30 prosent på målingene, det svakeste for Ap i denne stortingsperioden, kan det trengs med litt drahjelp. Partiet ligger nå an til å gjøre sitt nest dårligste valg siden 1924.

Partiets gamle «dronning» Gro Harlem Brundtland mener derimot at det slett ikke går så dårlig for Arbeiderpartiet.

– Jeg registrerer at det går dårligere for høyresiden enn det gjorde i 2013. Det blir feil å fokusere bare på ett parti, sier hun til NTB.

– Det var egentlig ikke svar på hvorfor det går så dårlig for Ap akkurat nå?

– Det var mitt svar på ditt spørsmål, kvitterer Brundtland.

Hennes gamle erkerival, tidligere Høyre-leder Kåre Willoch, vil imidlertid ikke drive valgkamp for sitt gamle parti.

Willoch sier til ABC Nyheter at han ikke ser noe behov for å ha en fremtredende rolle i valgkampen.

Satser på eldre

Etter planen skal Ap-veteranene trille rundt med campingvognen til en rekke steder de neste ukene. Ap-veteranene skal brukes for det de er verdt til å få særlig de eldre til stemmelokalene, med Aps nye eldresatsing som valgåte.

– Nå må vi sette alle kluter til, sier Ap-veteran og tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen til NTB. Han føler seg trygg på at partiet vil hale i land valgseieren og minnes det han en gang lærte av Haakon Lie, Aps mektige partisekretær som døde i 2009.

– Han sa: Du skal fortelle folk to ting. Den ene går ut på at de har det jævlig, og det andre er at de har aldri hatt det så godt, ler Berntsen, kjent som «leppa fra Grorud» og som arbeidsmiljølovens far. I år er det 40 år siden den kom på plass.

– De eldre er kanskje pensjonert fra jobben, men ikke fra politikken, skyter tidligere LO-leder Yngve Hågensen inn, også han med velkjent snert i replikken.

Ifølge valgkampsjef Trond Giske (Ap) er det mye krutt i veteranene.

– Gamle kanoner er kanskje rustne, men våre er likevel i stand til å fyre av en bredside, sier Giske.

Valgkampmaskin

Med knappe tre uker igjen til valget settes Aps sagnombruste valgkampmaskineri nå inn for alvor. Partiet har tidligere vist at de greier å løfte seg i løpet av valgkampen.

De neste ukene skal 8.000 frivillige valgkampmedarbeidere dele ut over 720.000 røde roser og én million løpesedler og banke på et utall dører.

Også Ap-ledelsen har et tett program framover. Tirsdag skal Støre til Ålesund og Bergen, før han og Brundtland tar turen til Bodø onsdag. Torsdag blir det debatt på BI i Oslo, før Ap-lederen fredag setter kurs mot Trondheim.

