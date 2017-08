Gutt erkjenner voldsbruk mot ungdomsskoleelev i Namsos

innenriks

– Jeg kan bekrefte at han erkjenner selve handlingen. Bakgrunnen og motivet er det imidlertid ikke riktig å si noe om på det nåværende tidspunkt, sier den voldssiktede guttens forsvarer, advokat Rolf Christensen, til NTB.

Hendelsen skjedde utenfor Namsos barne- og ungdomsskole før skoletid mandag morgen. Offeret for volden er elev ved denne skolen.

– Begge er unge gutter av utenlandsk opprinnelse. Den siktede gutten er litt eldre enn fornærmede og går på en annen skole, opplyser Christensen.

Politiet ble varslet om saken like etter klokken 9, og like etter ble den siktede gutten pågrepet. Gutten er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273. Strafferammen er seks års fengsel. Ingen av de to er kjent for politiet fra før.

Kilder på stedet opplyste først til NRK at det var brukt en kniv. Ifølge advokat Rolf Christensen dreier det seg om en skarp gjenstand. Rektor Grete Mo sier til Namdalsavisa at eleven fikk skader i ansiktet og ble øyeblikkelig sendt til sykehuset i Namsos.

– Det er gjennomført vitneavhør og etterforskning er iverksatt. Som en naturlig del av denne etterforskningen skal politiet blant annet se på eventuell relasjon mellom de to og hva som kan ha vært forløpet for hendelsen, opplyser politiet.

Kommunen ber elever og ansatte som har informasjon om hendelsen, om å ta kontakt med politiet. Undervisningen ved skolen fortsatte som vanlig mandag.