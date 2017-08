Usikkerhet rundt Total- og Mærsk-ansatte i Norge

innenriks

Det ble mandag kjent at det danske selskapet A.P. Møller-Mærsk selger sin olje- og gassvirksomhet til det franske oljeselskapet Total. Planen er at de 41 Mærsk-ansatte i Norge skal integreres i Total Norge, men hva som skjer på lengre sikt er ikke klart. Total Norge har per i dag 438 ansatte, men dette skal kuttes med over 100 ansatte framover.

– Vi er i en nedbemanningsprosess, der vi trapper ned antall stillinger helt uavhengig av overtakelsen av Maersk. Dette skal vi sluttføre i 2018, og det skjer med frivillige virkemidler, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Total Norge til NTB.

Han sier det ikke er klart hva som vil skje videre med de øvrige ansatte i Total i Norge og de ansatte som vil komme til fra Mærsk.

– Vi fikk nyheten om overtakelsen i dag. Planen for Total er å samle Nordsjø- virksomheten for Norge, Danmark og Nederland på et hovedkontor i København. Hvilken konsekvens dette får for oss i Norge vet vi ikke så mye om det ennå, sier Halvorsen.

