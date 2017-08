Analytikere venter beste lakseresultat noensinne

innenriks

– Vi tror andre kvartal blir nok et veldig sterkt kvartal for lakseselskapene og forventer i snitt en resultatmargin for alle selskapene på 25,70 kroner per kilo, noe som vil være det høyeste noensinne, sier Carl-Emil Kjølås Johannessen, sjømatanalytiker i Pareto Securities, til Finansavisen.

Spotprisen vil denne uken trolig ende rundt 51 kroner per kilo, skriver avisa.

Alexander Aukner i DNB Markets forventer også rekordsterke resultater.

– Noe som også er naturlig etter et kvartal med den høyeste lakseprisen på 30 år.

Selv om det er oppgang og positivitet rundt lakseprisene på sikt, fryktes det lave priser utover høsten.

– En negativ faktor kan være at flere av oppdretterne vil dra ned slaktevolumguidingen for fullåret siden det har vært biologiske problemer i flere regioner i slutten av andre kvartal. Volumguidingen for hele året er relativt ambisiøs, sier Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets.

