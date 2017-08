Listhaug gjør det lettere å utvise psykisk syke

innenriks

Dette skal skje gjennom en forskriftsendring som trer i kraft 1. september.

Innvandringsministeren sier endringen er nødvendig.

– Jeg tror at folk flest oppfatter det som veldig urettferdig at folk får bli i Norge etter endt soning, når man i praksis kunne sendt dem ut, og burde sendt dem ut, sier Listhaug til NRK.

Endringen gjelder både personer som blir dømt til fengsel, og personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Tidligere måtte man bestemme om personen skulle utvises samtidig som det ble utmålt straff. Nå åpnes det for at utvisningsbeslutningen kan utsettes i inntil ett år etter at straffen eller behandlingen er avsluttet.

– Det er ikke fornuftig at man ikke skal kunne utvise folk om forholdene har endret seg. Dersom det er forsvarlig, så synes jeg vi skulle kunne gjøre det, sier Listhaug.

