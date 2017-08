Savnet kvinne funnet død på Sørøya i Finnmark

innenriks

Kvinnen i 50-årene ble meldt savnet ved 00.30-tiden natt til søndag. Store ressurser har siden lett etter henne. Tirsdag ettermiddag melder politiet i Finnmark at hun ble funnet omkommet på Sørøya av Sea King redningshelikopter. Politiet kan ikke si noe konkret om hva som har skjedd, utover at ingenting tilsier noe annet enn at kvinnen er forulykket i terrenget. De vil gjennomføre tekniske undersøkelser på åstedet, og den omkomne vil bli obdusert for avklare dødsårsaken.

– Det er gått lang tid siden den savnede ble borte, men vi har hele tiden søkt med håp om å finne henne i live. Det er trist å motta budskapet om at hun nå er funnet omkommet, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Han takker den organiserte frivilligheten og frivillige enkeltpersoner fra Finnmark og Nord-Norge, som siden søndag har lett etter kvinnen.

– De har virkelig har stilt opp og gjort en stor og viktig innsats for å støtte det offentlige og organiserte redningsapparatet. Det setter vi umåtelig stor pris på.

Kvinnen, som var fra Finnmark, var del av et turfølge på tre som var på dagstur til Nordsandfjorden. Hun skilte lag fra de andre lørdag kveld og ble senere meldt savnet da hun ikke kom tilbake til avtalt tid.

