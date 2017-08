Skoleelever vitne til flystyrt utenfor Holmestrand

innenriks

Flyet gikk ned i en kornåker i nærheten av Ekeberg skole vest for Holmestrand sentrum like før klokka 12.30. En times tid senere opplyste Vestfold-politiet på Twitter at de to som var om bord i flyet, omkom i styrten.

Flyet av typen PITT hadde tatt av fra Torp flyplass bare ti minutter før det styrtet. Øyenvitner forteller til NTB at de så flyet gjøre akrobatiske øvelser i lufta før det plutselig stanset og gikk i bakken. Et tydelig brak kunne høres da flyet traff bakken i kornåkeren.

– Flyet har vært observert over samme område flere ganger den siste tiden, sier Ole Morten Eriksen, som bor i nærheten av havaristedet.

En høyspentledning går over jordet der flyet styrtet, men det er ikke kjent om dette har vært en faktor i forbindelse med flystyrten.

– Det kom et Sea King redningshelikopter til stedet etter kort tid, men det ble bare hengende i luften over havaristedet en stund før det igjen forlot området, forteller Eriksen videre.

Det var mange vitner til hendelsen, også skolebarn. Holmestrand kommune har etablert kriseteam og er til stede ved Ekeberg skole. Politiet oppfordrer vitner til ulykken om å melde seg for politiet.

– Under informasjonsmøtet ute i skolegården spurte rektor om noen av barna hadde sett flyet. Da var det mange som rakte opp hånden, sier en person på stedet til avisa Jarlsberg.

Ettersom de pårørende fortsatt ikke er varslet, vil politiet ikke gi detaljer om alder eller kjønn på de to omkomne.