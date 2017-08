28-åring tiltalt for drap i Melhus-saken

innenriks

Tiltalen i drapssaken ble offentlig tirsdag, skriver Adresseavisen.

Den 38 år gamle mannen ble funnet død i boligen sin på Ler i Melhus 25. januar i år. På kroppen hadde han skader fra mer enn 100 stikk av en bajonett. Dagen etter drapet ble offerets kamerat pågrepet og siktet i saken. Mannen er vurdert som strafferettslig tilregnelig, men nekter straffskyld.

I tiltalen, som er tatt ut etter Riksadvokatens ordre, tas det høyde for å legge ned påstand om forvaringsstraff for den tiltalte 28-åringen.

– Vi mener det i dag er nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå lovbrudd. Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til Adresseavisen. Han viser til at 28-åringen ble dømt i en voldssak i 2012.

Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett 16. oktober.

(©NTB)