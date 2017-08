DNB venter vekst over normalen

innenriks

DNB-rapporten «Økonomiske utsikter» slår fast at oljebremsen er i ferd med å slippe taket og at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp.

Men en svakere utvikling i boliginvesteringene fra neste år vil tynge aktiviteten. DNB-analytikerne venter at boligprisene vil fortsette å falle, og at det er en risiko for at et markert boligprisfall kan ramme norsk økonomi.

DNB venter at arbeidsledigheten vil falle noe.

DNB tror at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret fram til etter sommeren 2019, før sentralbanken så starter å heve rentene i takt med andre land. DNB anslår en renteheving på 0,25 prosentpoeng høsten 2019 og ytterligere 0,25 både våren og høsten 2020.

