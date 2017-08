Elleveåring skutt i foten med softgun

innenriks

Gutten slapp med skrekken og et blåmerke på foten. Han var sammen med en annen gutt på samme alder under hendelsen.

Politiet vet ikke hva som var foranledningen til skytingen, men det er på det rene at de to guttene ikke kjente dem som angrep – to personer med masker og militærklær.

– De hadde på seg masker av den typen som er vanlig ved bruk av softgun, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Det var selvfølgelig en skremmende opplevelse. Den første meldingen til oss gikk ut på at det dreide seg om et maskingevær, men så fikk vi klarlagt at det dreide seg om en softgun, sier operasjonslederen.

De to i militærklær ble sett ved Tynset ungdomsskole, og politiet satte i gang søk etter dem. Etter kort tid kom det melding om at politiet hadde fått kontakt med to personer som hadde lekt med softgun.

Lensmannen i distriktet overtar nå etterforskningen av saken.

