Oslo Børs endte i rødt

innenriks

Også de europeiske børsene gikk ned onsdag, mange i påvente av nye signaler om endring av sentralbankenes pengepolitikk i det årlige møtet i Jackson Hole i Kansas i USA, der særlig talen til den amerikanske sentralbanksjefen vil bli fulgt nøye.

Norske Skog-aksjen gikk ned med hele 10 prosent etter børsåpning etter at tallene fra andre kvartal ble lagt fram foran torsdagens ekstraordinære årsmøte. Men aksjen var ikke med på å sende børsen ned ettersom den tok igjen det tapte og endte opp med 4,2 prosent ved børsslutt.

Norsk Hydro var dagens mest omsatte aksje med god margin og gikk opp med 2 prosent. Sammen med Yara var selskapet det eneste blant tungvekterne som gikk i pluss, Yara med mer beskjedne 0,7 prosent.

Marine Harvest og Statoil falt begge med 0,8 prosent, Orkla med 0,7 prosent, samt DNB og Telenor med 0,5 prosent hver.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen steg Opera med 3 prosent, mens Nordic Nanovector falt med 4 prosent.

I Europa falt de toneangivende aksjeindeksene DAX 30 i Frankfurt med 0,4 prosent og CAC 40 i Paris med 0,3 prosent, mens FTSE 100 i London sto på stedet hvil.

Oslo Børs' nedtur kommer til tross for at oljeprisen onsdag gikk oppover. Et fat nordsjøolje omsettes for 52,3 dollar fatet, og et fat amerikansk lettolje for 48,1 dollar.

(©NTB)