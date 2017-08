Støre kjørt hardt på bryggesak i utspørring

innenriks

Arbeidere som oppgraderte brygga på landstedet til Ap-leder Jonas Gahr Støre i 2011, gjorde jobben uten at skatt og moms ble betalt.

Til Finansavisen onsdag opplyser Støre at det var vaktmesteren på landstedet i Kilsund i Arendal, Olaf Halvorsen, som var hans avtalepartner, og at alt mellom dem ble gjort opp med faktura og moms inkludert.

Senere har det vist seg at to arbeidere som deltok i arbeidet, ikke betalte skatt og moms. Ifølge Finansavisen gjorde Halvorsen opp med dem gjennom gjenytelser og vennetjenester, noe som kan være skatte- og momspliktig, og dermed svart arbeid.

Støre sier at han ikke har benyttet seg av svart arbeid

– For seks år siden skulle jeg gjøre en jobb på brygga, og én som hadde hjulpet meg med å gjøre arbeid tidligere der påtok seg oppdraget til avtalt pris. Han gjennomførte arbeidet, men det som Finansavisen nå legger fram seks år etter, er at noen har hjulpet ham i det arbeidet, og de stiller spørsmål ved om de har fått betalt oppgjør som de skulle. Jeg påpeker at jeg har betalt for det oppdraget jeg bestilte, jeg har betalt moms etter faktura. Jeg var ikke der nede da arbeidet pågikk, og hvordan arbeidsforholdene var mellom ham og de som har hjulpet ham med deler av det arbeidet, det må være et forhold mellom dem, sier Støre på Politisk kvarter onsdag morgen.

– Jeg inngikk en avtale med en meget pålitelig og dyktig person. Jeg gikk ikke inn for å se på hvilke avtaler han gjorde med dem som hjalp ham med deler av det arbeidet, sier Støre.

I vår foreslo Ap-lederen personlig i Stortinget å utvide det såkalte solidaransvaret til også å gjelde bestiller. Prinsippet gjør oppdragsgiver, i dette tilfellet Støre, ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.

– Jeg gjorde det du kan gjøre når du har en hytte og noen hjelper deg på brygga. Du får en forsikring fra dem som gjør det om at alt er i orden. Det mener jeg er innenfor rammen av det du kan gjøre i en slik sammenheng, svarer Støre.

