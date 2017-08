VG: Siktet Oslo-advokat ringte medsiktet fra fengselet

innenriks

Avisen får opplyst at en teknisk feil på en telefon i fengselet gjorde det mulig for innsatte å ringe personer på utsiden.

Dette skjedde i februar i år da han var i varetekt i Sarpsborg fengsel med brev- og besøksforbud. Ifølge VG fikk politiet nyss om samtalene og innledet etterforskning mot fire fengselsbetjenter ved anstalten. Fengselsleder Lars Helgesen opplyser at betjentene er uskyldige, og at telefonen er manipulert av innsatte.

– Sarpsborg fengsel beklager sterkt at dette kunne skje, og det er meget uheldig at dette har skjedd. Telefonen som var benyttet, var manipulert til å ringe ut med. Fengselet reagerte samme dag vi fikk informasjon om at dette kunne gjøres og inndro utstyret, sier Helgesen.

Det er ikke klart hvor lang tid de innsatte har hatt mulighet til å benytte seg av den tekniske feilen, og Helgesen sier de «ikke har kjennskap til eventuelle konsekvenser av at telefonen kunne misbrukes».

Mirmotaharis forsvarer, Anders Brostveet, viser til rettsforhandlinger i Høyesterett denne uken hvor brudd på fengslingsvilkår ble tatt opp.

– Statsadvokaten mener at det ikke er straffbart, sier han til VG.

Mirmotahari ble pågrepet og varetektsfengslet i midten av juni i fjor. Bakgrunnen var at det ble kjent at han ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak.

